‎هبوط أرضي بوحدة سكنية بمنطقة التصنيع في بورسعيد

شهدت منطقة التصنيع بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، هبوط أرضي بإحدى حجرات وحدة سكنية، مما هدد أرواح سكان الوحدة والعقار.وتلقى اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إخطارا من غرفة العمليات بهبوط أرضية الوحدة السكنية رقم 3 دور أرضي بالعمارة 25 في منطقة التصنيع، فانتقل رئيس الحي إلى الوحدة السكنية وتم معاينتها على الطبيعة، موجها بتكليف أحد مقاولي البناء لعمل الترميمات اللازمة على نفقة الحي دون تكليف صاحبة الوحدة السكنية أي مبالغ مالية.كما وجه رئيس حي الضواحي، ببدء أعمال الترميم على الفور، مكلفا سكرتير عام الحي، وإدارتي التنظيم وغرفة عمليات الحي بالمتابعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ترميم الوحدة.‎