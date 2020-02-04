سوهاج تبحث تنفيذ «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

ترأس اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"؛ لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار برعاية محافظ سوهاج، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.وأكد السكرتير العام دعم المحافظة الكامل للمبادرة والعمل على نجاحها في الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى تسخير كافة إمكانيات المحافظة لإنجاح المبادرة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.ومن جانبه، أوضح أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، أن المبادرة بدأت في يناير العام الماضي بهدف الكشف على عدد 2 مليون مواطن في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج رقم 17 ضمن المبادرة، حيث تم التعاقد الفعلي وتجهيز مقر بالمستشفى العسكري بالمحافظة وسيتم تنفيذ المبادرة على جزأين.وقال مدير الرعاية الصحية، إن المرحلة الأولى تتضمن قوافل طبية لكبار السن بالتعاون مع فرع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالمستشفى العسكري بالمحافظة، وستقام القوافل في القرى الأكثر احتياجًا في مراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية عن طريق إعداد حصر وقاعدة بيانات والتنسيق لنقل المرضي من قبل الجمعية المكلفة بذلك.وأشار إلى أنه سيتم تسجيل الحالات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويتم إجراء الكشف والعمليات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بعدد 600 حالة في اليوم الواحد.وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إجراء الكشف الطبي بالمدارس عن طريق ترشيح مديرية التربية التعليم لعدد 100 مدرسة في القرى الأكثر احتياجًا خلال العام الدراسي الجديد 2021، كما يتم عمل مسح طبي بالتنسيق مع مديرية الصحة.واختتم الاجتماع بعدة توصيات من أهمها "تجهيز مقر دائم لصندوق تحيا مصر بالمحافظة، وترشيح منسق مدير إدارة التنمية بالمحافظة للقيام بأعمال المبادرة، وترشيح منسق للمبادرة بكل من مديرية الصحة، والتضامن والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق الإعلامي اللازم لإعلام المواطنين باستمرار مبادرة " نور حياة " على مدار العام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.حضر الاجتماع ممثلو صندوق تحيا مصر، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلي الصحة، والتربية والتعليم، وإدارة التنمية بديوان عام المحافظة.