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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: الانتهاء من فحص 4.6 مليون امرأة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4.6 مليون امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى التى تشمل؛ "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية"، والثانية التى تضم؛ "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر"، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية.

وأضافت أنه يشارك فى الحملة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة بالإضافة إلى 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، مؤكدًا أن كافة الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأكدت أن المبادرة تختص بالتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلي عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأوضحت أنه يتم تجهيز محافظات المرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس لدعم "صحة المرأة"، والتى تشمل "الجيزة، الغربية، الوادى الجديد، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا"، لإطلاق المبادرة الرئاسية بها مطلع فبراير المقبل.

وقالت إنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلي تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، لافتًة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي وحدة ترفض تقديم الخدمة.





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