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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب مستقر وكفة «الدولار» ترجح أمام مخاوف «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:44 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1579.70 دولار.

وسجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذي يشبه الإنفلونزا.

ويضغط على المعدن الأصفر، الدولار، الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 % في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 % إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.

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