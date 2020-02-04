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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:38 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نرمين محمود الدهان
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يشهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة، الدكتور جمال شحاتة وكيل كلية التجارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات وزارة التموين وجهاتها التابعة.

وأوضح المصيلحي، في بيان، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة – جامعة القاهرة والخاص بدعم قدرات ومهارات طلاب كلية التجارة وضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية.

ونفذ البرنامج التدريبي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات بالوزارة، وجامعة القاهرة والجهات التابعة للوزارة ومديريتي تموين القاهرة والجيزة، وتحت الإشراف الكامل لمساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.

كما شدد المصيلحي على فائدة هذا النوع من التدريب العملي لما له من أهمية في التعارف على الكيانات المختلفة بالوزارة وجهاتها التابعة وإشراكهم في منظومة العمل مما مكن المتدربين من فهم واستيعاب طبيعة العمل والاندماج في بيئة العمل وإثقال مهاراتهم العملية اتساقًا مع مهاراتهم العلمية.

ومن ناحيته، أعرب الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة، عن شكره وتقديره لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة، مشيرا لما يمثله هذا البرنامج التدريبي للطلاب إلى دور مجتمعي رائع لخدمة الجامعة والمجتمع وهذا دور نحن في حاجة إليه وخاصة أنه يتيح للطلاب ليس فقط المعرفة الأكاديمية بل الخبرات العملية ما ينتج عنه وجود خريجين على مستوى عالً من المهارة العلمية والعملية، وإذ تطلع جامعة القاهرة لمزيد من التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة.

وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»
وزير التموين يشهد ختام البرنامج التدريبي لطلبة «تجارة القاهرة»

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