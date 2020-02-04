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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجلاء 142 تايلانديا من الصين بسبب «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال وزير الصحة العامة في تايلاند، أنوتين شارنفراكول، إن حكومة بلاده ستقوم بإجلاء 142 من مواطنيها من مدينة "ووهان" الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" الجديد بها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية قوله إن "الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سنضعهم في الحجر الصحي في منشأة بحرية لمدة 14 يوما على الأقل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة التي ستقوم بإجلاء المواطنين التايلانديين من مدينة "ووهان" سيكون على متنها ثمانية مسئولين طبيين لمساعدة الركاب، بالإضافة إلى طاقمها.

وكانت وزارة الصحة العامة التايلاندية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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