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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«مخاوف أتباع الأديان بين الواقع والأوهام» في معرض الكتاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:18 ص
كتاب
كتاب
أميرة العناني
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يشارك الباحث أحمد رجب أبو العزم بكتاب "مخاوف أتباع الأديان بين الواقع والأوهام... مصر نموذجًا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 من خلال دار الوابل الصيب صالة 4 جناح B45.

وأوضح أبوالعزم، من خلال كتابه، العلاقة بين أتباع الأديان في مصر كتجربة للعيش المشترك أن الصورة العامة تترجم في علاقة الود والمحبة بين طرفي الوطن الواحد، وتعطي صورة للعالم بأن الاختلاف العقائدي لم يقف في يوم من الأيام حائلا أمام العيش المشترك وتحقق الوئام، بل هذا الاختلاف ساهم في إثراء الحياة.

وأشار إلى أن الأحداث التاريخية والجارية أثبتت رقي هذه العلاقة بين طرفي الوطن في مصر.

وسرد أبو العزم، في كتابه موضوعات عديده أهمها: "الرئيس السيسي والأقباط.. عصر صناعة المعجزات"، موضحًا أنه منذ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، بمنصب الرئاسة 3 يونيو 2014، حتى الآن وهو يقوم بعلاقة ود وترابط ومحبة بين كل المصريين، والتي تميزت العلاقة خاصة بين الرئيس والأقباط بمحبة نابعة من القلب، حتى إن مفكرين ورجال دين مسيحين يرونه من أفضل رؤساء حكموا مصر في تعامله مع الأقباط.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتقى خلالها بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أكثر من 5 مرات منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014 وهي أحداث تاريخية بالنسبة للكنيسة، حيث لم تعتد أن يزورها الرؤساء المصريين على مر العصور لتهنئتهم بالأعياد أو المناسبات أو تقديم واجب العزاء بضحايا الأحداث الإرهابية.

وحرص رئيس الدولة على زيارة الكنيسة ولقاء البابا وتقديم التعازي والتهاني لكي يوصل رسالة مهمة للعالم على رقي العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وجزء من أبناء الشعب المصري.

ويتكون الكتاب من خمس فصول وهم "أقباط ومسلمو مصر.. نموذج للعيش المشترك"، و"الدولة المصرية والأقباط.. غياب مفهوم الأقلية"، و"التجربة المصرية في تعزيز قيم المواطنة"، و"جهود المؤسسات الدينية.. من الوحدة الوطنية إلى المحبة الوطنية"، واختتم كتابه بـ"قالوا عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين".

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