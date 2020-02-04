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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اتساع نطاق إلغاء حجوزات رحلات الطيران الأمريكية إلى الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:58 ص
الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
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أعلنت كبرى شركات الطيران الأمريكية اتساع نطاق عمليات إلغاء الحجوزات للصين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأفادت شركة "دلتا" للطيران بأنها أوقفت رحلاتها حتى يوم 30 أبريل المقبل على الأقل، وكانت آخر رحلة متجهة للصين قد أقلعت السبت الماضى، بينما كان مقررا أن تعود آخر رحلة من الصين يوم الأحد.

وأعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" عن مزيد من عمليات إلغاء الحجوزات إلى الصين بسبب تفشي الفيروس القاتل، تلتها شركة "يونايتد إيرلاينز" وعلقت رحلاتها إلى المدن الصينية الرئيسية مثل بكين وشنغهاى اعتبارا من 6 فبراير الحالي وحتى 28 مارس، مشيرة إلى أنها ستسير فقط رحلات منتقاه لضمان توفير خيار للأمريكيين الراغبين في العودة للوطن.

وتأتى هذه الإجراءات بعدما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي من أنه يتعين على المواطنين عدم السفر للصين بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" الذي انطلق للمرة الأولى من سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية.

يذكر أن عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس "كورونا" وصل إلى 425 حالة وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة الصينية ليتخطى بذلك عدد الوفيات الناجمة عن فيروس سارس قبل عدة سنوات.

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