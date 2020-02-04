رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انخفاض المبيعات فى اليابان بسبب «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
كشفت المراكز التجارية الكبرى في اليابان أنها سجلت انخفاضا واضحا في المبيعات المعفاه من الرسوم الجمركية للأجانب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في ظل الحظر الذي فرضته اليابان على سفر المجموعات السياحية لمنع تفشى فيروس "كورونا".

وأعلنت مؤسسة تاكاشيمايا أن مبيعاتها المعفاه من الجمارك في الأسبوع الذي انتهى يوم 30 يناير انخفضت بنسبة 7ر14 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى خلال عطلة رأس السنة القمرية.

من جانبها أعلنت مؤسسة "سوجو أند سيبو" تراجع مبيعاتها المعفاه من الضرائب خلال فترة العطلات بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضى بينما قالت شركة "ميتسوكوشى هولدينجز" أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 10 %.

يذكر أن الصين فرضت حظرا على سفر المجموعات السياحية اعتبارا من 27 يناير الماضى في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة مايزيد على 360 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألفا بالعدوى في أنحاء البلاد وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة الصينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبيعات السيارات في الصين تنخفض لـ 5.8٪

"فولكس فاجن" تسجل انخفاضا في مبيعاتها خلال أبريل الماضي

انخفاض سفر الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بنسبة 5% خلال 5 أشهر

تراجع مبيعات شركة رينو خلال النصف الأول من العام

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

منذ يوم

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

أطعمة تقى من سرطان الثدى

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

منوعات

اتساع نطاق إلغاء حجوزات رحلات الطيران الأمريكية إلى الصين

انخفاض المبيعات فى اليابان بسبب «كورونا»

«الصحة العالمية»: ازدياد إصابات السرطان بنسبة 81% في 2040

بلح الشيشلان.. وسيلة أهل الواحات لعلاج السكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

أمسية ثقافية لمناقشة «كُشْك اعتماد» بدار المرايا.. منتصف فبراير

«مرايا شعرية متقابلة» كتاب عن مؤسسة أروقة للدراسات

انطلاق بانوراما الفيلم العربي القصير بسينما «دكة أضف».. الليلة

حكايا الدار الحمراء على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية