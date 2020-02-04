انخفاض المبيعات فى اليابان بسبب «كورونا»

كشفت المراكز التجارية الكبرى في اليابان أنها سجلت انخفاضا واضحا في المبيعات المعفاه من الرسوم الجمركية للأجانب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في ظل الحظر الذي فرضته اليابان على سفر المجموعات السياحية لمنع تفشى فيروس "كورونا".وأعلنت مؤسسة تاكاشيمايا أن مبيعاتها المعفاه من الجمارك في الأسبوع الذي انتهى يوم 30 يناير انخفضت بنسبة 7ر14 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى خلال عطلة رأس السنة القمرية.من جانبها أعلنت مؤسسة "سوجو أند سيبو" تراجع مبيعاتها المعفاه من الضرائب خلال فترة العطلات بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضى بينما قالت شركة "ميتسوكوشى هولدينجز" أن مبيعاتها انخفضت بنسبة 10 %.يذكر أن الصين فرضت حظرا على سفر المجموعات السياحية اعتبارا من 27 يناير الماضى في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة مايزيد على 360 شخصا وإصابة أكثر من 17 ألفا بالعدوى في أنحاء البلاد وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة الصينية.