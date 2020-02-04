كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر تستقبل «الصلاة من أجل الوحدة».. اليوم

تستقبل كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر للأقباط الأرثوذكس فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، لدعم أواصر الوحدة بين المسيحيين.يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي بدأت فعالياته الإثنين الماضي ويأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة.وأسبوع الصلاة من أجل الوحدة ينظمه كل عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس كنائس مصر، حيث دأبت الكنائس على تنظيم اجتماعات صلاة مشتركة تستضيفها كل كنيسة بالتناوب، ويشارك فيها ممثلون عن الطوائف المسيحية المختلفة.وتدور موضوعات أسبوع الصلاة حول "الاستنارة"، حيث يقام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر.