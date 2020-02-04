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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

المقهى الثقافى يختتم برنامجه بمئوية بدر الدين أبو غازى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:26 ص
بدر الدين أبو غازى
بدر الدين أبو غازى
نضال ممدوح
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في إطار برنامج المئويات ضمن أنشطة المقهى الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ يحتفل المعرض بالمئوية الأولى لميلاد "بدر الدين أبو غازي" في الثانية حتى الرابعة مساء اليوم الثلاثاء
يشارك في الندوة كلًا من: الدكتور صبري منصور٬ والدكتور ة هبة الهواري٬ ومحمد سيد ريان.

يشار إلى أن "بدر الدين أبو غازي" شغل منصب وزير الثقافة في الفترة من نوفمبر 1970 إلى مايو 1971، فيما أشرف على إصدار المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع "1952 – 1980"، والذي أطلق عليه البعض "وصف مصر الثاني"، وكان ذلك آخر الأعمال المهمة التي قام بها أبو غازي، وهو آخر الأعمال المهمة التي شارك فيها أبو غازي، واضطلع بذلك العمل الكبير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تحت إشراف الدكتور محمد صبحي عبدالحكيم ثم الدكتور أحمد خليفة.

اختير لرئاسة اللجان المتخصصة التي أعدت هذه الدراسات علماء، كل في المجال الذي اشتهر فيه، فاختير بدر الدين أبو غازي رئيسًا للجنة الفنون والآداب، وكان معه في اللجنة كل من أحمد حمدي محمود وسمير فريد والدكتور سعد البحراوي والدكتور صبري حافظ والدكتور ضياء أبو غازي وعلي أبو شادي وفرج العنتري وفؤاد دوارة ولمعي المطيعي.

ومن مؤلفاته الأخرى: مختار: حياته وفنه٬ مختار ونهضة مصر (بالفرنسية بالاشتراك مع جبرائيل بقطر، خمسة فنانين معاصرين٬ من محيط الفنون٬ ألفية القاهرة٬محمود سعيد٬ المثال مختار صدر أيضًا بالإنجليزية بتكليف من اليونسكو٬ الفن في عالمنا (دار المعارف، القاهرة، جيل من الرواد٬ يوسف كامل٬ رمسيس يونان: الفنان والناقد٬ راغب عياد٬ فصول في الفنون التشكيلية وغيرها.

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