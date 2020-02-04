وفاة الرئيس الكيني الأسبق دانيال موي

أعلن مكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الكيني الأسبق، دانيال أراب موي، عن عمر ناهز 95 عاما.وحكم «موي» البلاد على مدار عقدين، خلال الفترة من 1978 حتى 2002، حيث كان ثاني رئيس للبلاد.وعمل موي نائبا للرئيس في عهد جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا بعد الاستقلال، وذلك قبل أن يتولى الرئاسة لاحقا.