أمسية ثقافية لمناقشة «كُشْك اعتماد» بدار المرايا.. منتصف فبراير

تنظم دار "المرايا" للإنتاج الثقافي، بمقرها الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثروت، وسط البلد٬ أمسية ثقافية لمناقشة وقراءة في ديوان "كُشْك اعتماد" للشاعر وليد الخشاب٬ وذلك في السادسة مساء الأحد 16 فبراير الجاري.وعن الديوان يقول الخشاب: "الديوان يحمل حنينا إلى عالم طفولتي، عالم الستينات القاهرية، لكنه يحمل كذلك وعيا بتغير شكل الحياة وجغرافية المدينة الرمزية، بفعل تطورات التحديث والعولمة.وأشار "الخشاب" إلى أن شخصية "اعتماد" في الديوان شخصية حقيقية، وكانت تمتلك بالفعل كشكا أمام حديقة منزله الخلفية، وكانت بطلة لمأساة حقيقية يحكيها الديوان.ويضيف: "أراني أتحدث عن شخصيات الديوان رغم أنه ليس عملا روائيا، لكنه يحتوي على قدر من السرد، فهو في جانب منه سيرة ذاتية لطفولتي وشبابي، وبالتالي يلتقي قارئه بشخصيات وليد، الطفل والأم والجد والجدة، التي يتواتر ظهورها من قصيدة إلى أخرى".ويلقي "الخشاب" ضوءا مختلفا على مسألة الحنين: "شعراء اليوم المهاجرون يعيشون كمواطنين كوزموبوليتانيين، يسكنون العالم بوصفه عالما واحدا، وينتمون إلى كل مكان، أو على الأقل إلى أكثر من مكان، شطر مني يعيش بهذا المنطق، لكن شطرا آخر ما زال مربوطا إلى القاهرة بحبل سُري وسِري معا، بضم السين وكسرها، ليس هذا منطق الحنين القديم في شعر مطلع القرن العشرين، ليس منطق الشوق إلى الأوطان، منطقي هو منطق الجهاز الذي يحتاج إلى شحن بطارياته، مصر تمدني بالطاقة، بفوضويتها وعبثيتها ومفاجآتها المتوالية غير المتوقعة".يشار إلي أن وليد الخشاب ناقد ومترجم وشاعر، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك في كندا منذ عام 2007، والمدير المشارك لجماعة الدراسات العربية الكندية، في عام 2003 حصل على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة مونتريال.صدر له ترجمة: ترانيم الكروان. تأليف منى لطيف غطاس (مترجم عن الفرنسية). دار إلياس. القاهرة. 1994، و"مدخل إلى الشعر الشفاهي"، تأليف البروفسير بول زومتور، دار شرقيات، 1999.ومن دواوينه: "الموتى لا يستهلكون"، "قمر مفاجئ"، "كُشْك اعتماد"، بالإضافة إلى عشرات الدراسات والترجمات.