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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الليلة.. افتتاح معرض «ذات الألف وجه» للمصور بسام الزغبى

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:53 ص
بسام الزغبى
بسام الزغبى
نضال ممدوح
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يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ معرضًا للمصور بسام الزغبي تحت عنوان "ذات الألف وجه" بقاعة البابسليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية٬ ويستمر المعرض حتى 15 فبراير2020.

وعن أعماله يقول الدكتور خالد سرور: " يُعد المصور بسام الزغبي أحد الأسماء المتميزة في عالم الصورة الفوتوغرافية وتعكس أعماله شغفًا كبيرًا بأسرار وجمال هذا الفن.. يميل "بسام" للتمرد على القيم التقليدية للصورة ونطاقها المألوف والمواضيع المكررة، يسعى دائمًا للولوج بالمشاهد إلى الروح الأساسية للموضوع، ولإيجاد مواضيع أكثر حرية وإبداعًا من خلال التجريب المستمر لاستكشاف قدرات عدسة الكاميرا وما هي قادرة عليه في التعبير عن رؤى وآفاق لها علاقة بالإنسان والمكان لكننا قد لا نلتفت لها في بعض الأحيان فهو يبحث عن ما وراء اللقطة عن صورة تجريبية مُتحررة الأبعاد مفعمة بالشفافية والروحانيات."

يشار إلي أن "بسام الزغبي" مصور صحفي، عضو نقابة الصحفيين وعضو نقابة التشكيليين، له العديد من المشاركات الفنية الخاصة والجماعية ونال العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لصالون النيل الثالث للتصويرالضوئى سنة 2001 فرع المؤثرات الخاصة، الجائزة الأولى فرع الصورة الفنية بمسابقة مصر 2009 لشعبة المصورين الصحفيين، الجائزة الشرفية لصالون اليابان للتصوير الضوئي (الدورة الـ72) 2012، وله مقتنيات فنية في وزارة الخارجية المصرية 2009، متحف الفن الحديث 2001، ديوان محافظة البحر الأحمر 2008، مجموعة خاصة داخل مصر.
الليلة.. افتتاح معرض «ذات الألف وجه» للمصور بسام الزغبى
الليلة.. افتتاح معرض «ذات الألف وجه» للمصور بسام الزغبى
الليلة.. افتتاح معرض «ذات الألف وجه» للمصور بسام الزغبى
الليلة.. افتتاح معرض «ذات الألف وجه» للمصور بسام الزغبى

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