رواية «تمار» الأعلى مبيعا بدار العربي في معرض الكتاب

وتصدرت القائمة في المركز الأول٬ رواية "تمار" للكاتبة مي خالد، والتي كانت قد فازت قبل أيام بجائزة أفضل رواية بدورة هذا العام في المعرض ــ دورة جمال حمدان.

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع٬ عن قائمة مبيعاتها الأعلى٬ خلال المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والذي يختتم فعالياته اليوم.في روايتها "تمار" خلقت الكاتبة "مي خالد" حياة كاملة بكل تفاصيلها من أماكن وأشخاص وأزمنة٬ تراوحت بين ما فات من تواريخ شخصياتها تمار٬ تقى٬ أم إدريس٬ نازلي سنجر٬ جمال أبو لاسة الشوافيلي٬ وحتى "ميراي" صديقة تقى وحضورها الطاغي من الحكايات التي ترويها عنها تقى٬ أو ميس عايدة أستاذة التاريخ، وبين الأمكنة التي عاش فيها أبطال الرواية٬ من جاردن سيتي٬ الدرب الأحمر٬ القاهرة٬ والعاصمة الجورجية تبلّيسي٬ أو حتى المقابر التي لاذت فيها بالعيش "أم إدريس" ونجاتها من الموت تحت حائط منزلها الذي حصد أرواح كل عائلتها.ومن بين الكتب الأعلي مبيعا في الدار خلال المعرض٬ رواية "حياة على باب الثلاجة: رسائل بين أم وابنتها" لأليس كويبرز وترجمة هدى فضل.تدور الرواية حول علاقة أم بابنتها المراهقة وطريقة التواصل بينهما، والتي تعتمد معظم الوقت على الرسائل القصيرة التي تتركانها لبعضهما على باب الثلاجة. لكن، هناك سؤال تطرحه المؤلفة: "كيف يمكن لمؤلف أن يكتب عن شخصياته بدون أي كلمات تقريبًا".وتستطرد أن "الكتاب سيطر عليه جو من الاستعجال كان مهمًا وقد أحببت كتابته، بكيتُ عندما انتهيت من كتابته، لأنني أردتُ للنهاية أن تكون مختلفة، لكنني لم أستطع تغييرها، إنه كتاب عن نفاد الوقت".رواية "ثم ابتلعه الحوت" لأمير أحمدي آريان وترجمة سمير بشير، هي أولى روايات العربي من إيران، تقدم صورة عن إيران كما لم نعرفها من قبل، إيران ما قبل الثورة وما بعدها، إيران الحديثة.طهران هي مركز أحداث هذه الرواية، والتي يحكيها لنا سائق حافلات اسمه "يونس ترابي"، رجل وحيد لا يتدخل في سياسة ولا يتكلم فيها ولا غيرها. يكتفي بقيادة حافلته عبر إيران كل يوم مراقبًا التغيرات التي تمر بها مدينته الحبيبة كل يوم.رواية "حزن غير محتمل" للكاتب النمساوى الحائز على جائزة نوبل للآداب 2019، بيتر هاندكه، ترجمة هبة شريف.الرواية نعى طويل لوالدة المؤلف، وفيها يبدأ بيتر هاندكه حكاية قصتها منذ البداية، منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش فى الريف تحت سيطرة أبيها، إلى امرأة ناضجة هاجرت إلى المدينة لتنطلق وتعيش حرية جديدة عليها، امرأة قوية الشخصية لكنها مع نهاية أيامها تبدأ بالانهيار، وتكتب إلى ابنها محاولة أن تجد طريقة للعودة إلى ما كانت عليه، فهل تنجح فى هذا.ــ رواية "أختى قاتلة متسلسلة"، للكاتبة النيجيرية "أويينكان برايزوايت" من ترجمة محمد عثمان خليفة.تحكى الرواية فى جو من الكوميديا السوداء عن أخت تتلقى اتصالا من أختها فى أحد الأيام تخبرها بأن تأتى وتحضر معها منظف، وقفازات مطاطية، وأن تتحكم في أعصابها والأهم أن تتحكم فى معدتها، هذه المرة، ستساعدها فى إخفاء جثة حبيبها رقم ثلاثة والذي ينضم إلى قائمة الأحباء الذين قتلتهم من قبل، وحجتها هذه المرة هو أنه تهجم عليها فقتلته دفاعًا عن النفس، ربما عليها أن تبلِّغ البوليس عن الأمر لتنقذ شباب نيجيريا من هذا الأمر، لكنها تحب أختها، وكما يقولون، العائلة تأتي أولًا وقبل كل شيء.وتتغير الأحداث عندما تبدأ أختها بمواعدة طبيب زميل لها وتكن حبها له منذ فترة طويلة، عليها أن تنقذه بأي طريقة، فهي لا تريد أن تجده بسكينة في ظهره، ولكن أن تنقذ واحدًا منهما، يعني تضحيتها بالآخر.