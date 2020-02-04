رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

رواية «تمار» الأعلى مبيعا بدار العربي في معرض الكتاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:45 ص
روايات الأعلى مبيعا
روايات الأعلى مبيعا
نضال ممدوح
طباعة
أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع٬ عن قائمة مبيعاتها الأعلى٬ خلال المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ والذي يختتم فعالياته اليوم.

وتصدرت القائمة في المركز الأول٬ رواية "تمار" للكاتبة مي خالد، والتي كانت قد فازت قبل أيام بجائزة أفضل رواية بدورة هذا العام في المعرض ــ دورة جمال حمدان.

في روايتها "تمار" خلقت الكاتبة "مي خالد" حياة كاملة بكل تفاصيلها من أماكن وأشخاص وأزمنة٬ تراوحت بين ما فات من تواريخ شخصياتها تمار٬ تقى٬ أم إدريس٬ نازلي سنجر٬ جمال أبو لاسة الشوافيلي٬ وحتى "ميراي" صديقة تقى وحضورها الطاغي من الحكايات التي ترويها عنها تقى٬ أو ميس عايدة أستاذة التاريخ، وبين الأمكنة التي عاش فيها أبطال الرواية٬ من جاردن سيتي٬ الدرب الأحمر٬ القاهرة٬ والعاصمة الجورجية تبلّيسي٬ أو حتى المقابر التي لاذت فيها بالعيش "أم إدريس" ونجاتها من الموت تحت حائط منزلها الذي حصد أرواح كل عائلتها.
نتيجة بحث الصور عن تمار رواية"
ومن بين الكتب الأعلي مبيعا في الدار خلال المعرض٬ رواية "حياة على باب الثلاجة: رسائل بين أم وابنتها" لأليس كويبرز وترجمة هدى فضل.

تدور الرواية حول علاقة أم بابنتها المراهقة وطريقة التواصل بينهما، والتي تعتمد معظم الوقت على الرسائل القصيرة التي تتركانها لبعضهما على باب الثلاجة. لكن، هناك سؤال تطرحه المؤلفة: "كيف يمكن لمؤلف أن يكتب عن شخصياته بدون أي كلمات تقريبًا".

وتستطرد أن "الكتاب سيطر عليه جو من الاستعجال كان مهمًا وقد أحببت كتابته، بكيتُ عندما انتهيت من كتابته، لأنني أردتُ للنهاية أن تكون مختلفة، لكنني لم أستطع تغييرها، إنه كتاب عن نفاد الوقت".

رواية "ثم ابتلعه الحوت" لأمير أحمدي آريان وترجمة سمير بشير، هي أولى روايات العربي من إيران، تقدم صورة عن إيران كما لم نعرفها من قبل، إيران ما قبل الثورة وما بعدها، إيران الحديثة.

طهران هي مركز أحداث هذه الرواية، والتي يحكيها لنا سائق حافلات اسمه "يونس ترابي"، رجل وحيد لا يتدخل في سياسة ولا يتكلم فيها ولا غيرها. يكتفي بقيادة حافلته عبر إيران كل يوم مراقبًا التغيرات التي تمر بها مدينته الحبيبة كل يوم.

رواية "حزن غير محتمل" للكاتب النمساوى الحائز على جائزة نوبل للآداب 2019، بيتر هاندكه، ترجمة هبة شريف.

الرواية نعى طويل لوالدة المؤلف، وفيها يبدأ بيتر هاندكه حكاية قصتها منذ البداية، منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش فى الريف تحت سيطرة أبيها، إلى امرأة ناضجة هاجرت إلى المدينة لتنطلق وتعيش حرية جديدة عليها، امرأة قوية الشخصية لكنها مع نهاية أيامها تبدأ بالانهيار، وتكتب إلى ابنها محاولة أن تجد طريقة للعودة إلى ما كانت عليه، فهل تنجح فى هذا.

ــ رواية "أختى قاتلة متسلسلة"، للكاتبة النيجيرية "أويينكان برايزوايت" من ترجمة محمد عثمان خليفة.

تحكى الرواية فى جو من الكوميديا السوداء عن أخت تتلقى اتصالا من أختها فى أحد الأيام تخبرها بأن تأتى وتحضر معها منظف، وقفازات مطاطية، وأن تتحكم في أعصابها والأهم أن تتحكم فى معدتها، هذه المرة، ستساعدها فى إخفاء جثة حبيبها رقم ثلاثة والذي ينضم إلى قائمة الأحباء الذين قتلتهم من قبل، وحجتها هذه المرة هو أنه تهجم عليها فقتلته دفاعًا عن النفس، ربما عليها أن تبلِّغ البوليس عن الأمر لتنقذ شباب نيجيريا من هذا الأمر، لكنها تحب أختها، وكما يقولون، العائلة تأتي أولًا وقبل كل شيء.

وتتغير الأحداث عندما تبدأ أختها بمواعدة طبيب زميل لها وتكن حبها له منذ فترة طويلة، عليها أن تنقذه بأي طريقة، فهي لا تريد أن تجده بسكينة في ظهره، ولكن أن تنقذ واحدًا منهما، يعني تضحيتها بالآخر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ حوالي 5 ساعات

أمريكا تسجل ثانى حالة انتقال لـ«كورونا» من إنسان لآخر

منذ حوالي 6 ساعات

اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

أطعمة تقى من سرطان الثدى

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

منوعات

اتساع نطاق إلغاء حجوزات رحلات الطيران الأمريكية إلى الصين

انخفاض المبيعات فى اليابان بسبب «كورونا»

«الصحة العالمية»: ازدياد إصابات السرطان بنسبة 81% في 2040

بلح الشيشلان.. وسيلة أهل الواحات لعلاج السكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

أمسية ثقافية لمناقشة «كُشْك اعتماد» بدار المرايا.. منتصف فبراير

«مرايا شعرية متقابلة» كتاب عن مؤسسة أروقة للدراسات

انطلاق بانوراما الفيلم العربي القصير بسينما «دكة أضف».. الليلة

حكايا الدار الحمراء على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية