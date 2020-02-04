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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مرايا شعرية متقابلة» كتاب عن مؤسسة أروقة للدراسات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:17 ص
مرايا شعرية متقابلة
مرايا شعرية متقابلة
نضال ممدوح
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عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر٬ صدر حديثًا٬ كتاب "مرايا شعرية متقابلة نص..عبد الله البردّوني أمثولةً"٬ من تأليف الدكتور صادق القاضي.

يذهب "القاضي" في مقدمته للكتاب إلى أن:"التقابل من أكثر الظواهر اللغوية والفنية شيوعًا وأهمية فلا نجد نصًا لا يلمّ به قليلًا أو كثيرًا، وتنبع أهمية التقابل الفني من أهمية المظاهر والأدوار الجمالية والبنائية التي يؤديها ويتجلى بها في النصوص الأدبية، لكن قضية التقابل تحفل بإشكالات عدة تتوازى مع شيوعها فنحن لا نملك مفهومًا محددًا لها، ولا ندرك خصائصها وأشكالها، ولا نبحث أو حتى نتساءل عن منشأ شيوعها، وسر ازدواجيتها المطّردة وأدوارها الوظيفية الحاسمة في الفكر والحياة العملية للإنسان.

هذا الكتاب يناقش كثيرًا من إشكاليات هذه القضية على المستويين اللغوي والفني، ويستعرض ما أمكن من الدراسات والمناهج العربية والغربية التي تعرضت لظاهرة التقابل قديمًا وحديثًا في إطار علم اللغة وعلم المنطق والأدب، كما يقدم خصائص وسمات هذه الظاهرة على المستويين اللغوي والفني، والعلاقة بين المستويين في سياق التمهيد لمعالجة القضية من خلال المادة النظرية لعيّنة البحث.

وفيما تهتم الدراسة بتقابلات اللغة الشعرية فهي تأخذ في الحسبان تقابلات اللغة العادية؛ فالفرق بينهما يرتبط بالضرورة بالفرق بين اللغتين المعيارية والشعرية. وتُعنى هذه الدراسة بتشكيل رؤية شمولية جديدة لهذه الظاهرة الاستثنائية، وصياغة مفهوم عام يستوعب أنماطها وأسسها العامة من خلال استقراء البنية الموضوعية لأشكالها، والطبيعة اللغوية السياقية المشتركة لتجلياتها المختلفة، وبالشكل الذي تقدمه اللغة الشعرية في ديوان البردوني.

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