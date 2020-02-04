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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق بانوراما الفيلم العربي القصير بسينما «دكة أضف».. الليلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:12 ص
بانوراما الفيلم العربي
بانوراما الفيلم العربي القصير
نضال ممدوح
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تنطلق في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ فعاليات "بانوراما الفيلم العربي القصير" والتي ينظمها نادي سينما «دِكّة أضِف» بالمقطم٬ بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير٬ ومؤسسة ألوانات بالمنيا.

ومن الأفلام المقرر عرضها في البانوراما: Sacrilege ٬ أسترا٬ شعر قصة عشب٬ الخامس من تموز٬ كراكيب٬ تشرد٬ موعد صلاة.

وتفتتح البانوراما بعرض للفيلم الياباني "Early Summer"، والذي تدور أحداثه حول عائلة يابانية تبحث عن زوج لابنتهم التي تبلغ من العمر 28 عامًا، وتظهر عليهم آيات الغضب بالرغم من عملها واستقلالها، وكونها لا تهتم بالزواج في السن التي يعتقد الجميع أنها مناسبة لهذا الأمر، فتتعرض الشابة الذكية إلى المضايقات ومحاولات الإقناع وإبعادها عن المسار التي حددته لنفسها، ولكن هل تنجح محاولاتهم؟

يقدم الفيلم الياباني Early Summer رؤية اجتماعية للعادات والتقاليد والحياة في اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، من داخل أسرة بسيطة وحياة هادية، ولكنها تموج بالنقاشات والجدال حول الحياة الجديدة في العالم الجديد، الفيلم من إخراج Yasujirô Ozu وإنتاج سنة 1951.

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