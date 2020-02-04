مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حريق دفاية بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بحروق بالغة إثر حريق شب بمسكنهما أثناء اشعالهما دفاية من أجل التدفئة وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها يفيد نشوب حريق بقرية ورورة بمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين مصرع ربة منزل تدعي "ا.ع.ج"، وإصابة زوجها "م.ا"، عامل، بإصابات بالغة بجسده، إثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة.تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفي بنها الجامعى وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.