حكايا الدار الحمراء على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بقاعة C ندوة لمناقشة٬ رواية "جوكات..حكايا الدار الحمراء" والصادرة مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتبة انتصار عبد المنعم.يناقش الرواية كلًا من: الناقدان الدكتور ثائر العذاري٬ والدكتورة سوسن الزبيدي٬ والكاتبة دينا نبيل. ويدير اللقاء منير عتيبة٬ مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "هذه الرواية، وإن صادفت بعض الأحداث التاريخية، فهي ليست رواية تاريخية، ولا علاقة لها بما يزعمه اليهود من ملكيتهم لأرض أو ممتلكات في شمال مصر.. هذه الرواية خيال كاتب، أحب قراءة التاريخ، فركض بين صفحاته، مثل طفل حاول الرسم، فترك شخبطات على صفحات كتاب، طمرت بعضه، وغيرت شكل بعضه، ثم كتب ما تبقى منه بعينا مغامر".يشار إلي أن "انتصار عبد المنعم" روائية، وقاصة، وكاتبة أدب أطفال، وباحثة في التراث، حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب 2014، وجائزة سلسلة الكتب الثقافية للأطفال لمكتب التربية العربي لدول الخليج 2012، وجائزة المركز الأول في مسابقة إحسان عبد القدوس في القصة 2010، وجائزة الدكتور عبد الغفار مكاوى للقصة باتحاد كتاب مصر 2012، وجائزة يوسف أبو رية للرواية باتحاد كتاب مصر عن رواية "كبرياء الموج" 2018، وتم اختيار كتابها للأطفال "لونى أسود" ليتم طباعته ضمن مشروع مكتبة الأسرة.