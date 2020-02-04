رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكايا الدار الحمراء على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:35 ص
حكايا الدار الحمراء
حكايا الدار الحمراء
نضال ممدوح
طباعة
تعقد في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بقاعة C ندوة لمناقشة٬ رواية "جوكات..حكايا الدار الحمراء" والصادرة مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتبة انتصار عبد المنعم.

يناقش الرواية كلًا من: الناقدان الدكتور ثائر العذاري٬ والدكتورة سوسن الزبيدي٬ والكاتبة دينا نبيل. ويدير اللقاء منير عتيبة٬ مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية نقرأ: "هذه الرواية، وإن صادفت بعض الأحداث التاريخية، فهي ليست رواية تاريخية، ولا علاقة لها بما يزعمه اليهود من ملكيتهم لأرض أو ممتلكات في شمال مصر.. هذه الرواية خيال كاتب، أحب قراءة التاريخ، فركض بين صفحاته، مثل طفل حاول الرسم، فترك شخبطات على صفحات كتاب، طمرت بعضه، وغيرت شكل بعضه، ثم كتب ما تبقى منه بعينا مغامر".

يشار إلي أن "انتصار عبد المنعم" روائية، وقاصة، وكاتبة أدب أطفال، وباحثة في التراث، حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب 2014، وجائزة سلسلة الكتب الثقافية للأطفال لمكتب التربية العربي لدول الخليج 2012، وجائزة المركز الأول في مسابقة إحسان عبد القدوس في القصة 2010، وجائزة الدكتور عبد الغفار مكاوى للقصة باتحاد كتاب مصر 2012، وجائزة يوسف أبو رية للرواية باتحاد كتاب مصر عن رواية "كبرياء الموج" 2018، وتم اختيار كتابها للأطفال "لونى أسود" ليتم طباعته ضمن مشروع مكتبة الأسرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"دمية ومسدس" بمختبر السرديات فى مكتبة الإسكندرية

رواية "اسمي فاطمة" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

غدًا.. مختبر السرديات يناقش "اسمي فاطمة" لعمرو العادلي

«الأسايطة» بضيافة مختبر السرديات بالإسكندرية.. 20 أغسطس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

طلب استعجال برلمانى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

منذ حوالي 9 ساعات

أديب يطالب بتولي الجيش مسئولية الحجر الصحي للوافدين من الصين

منذ حوالي 9 ساعات

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

منذ يوم

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

أطعمة تقى من سرطان الثدى

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

منوعات

«الصحة العالمية»: ازدياد إصابات السرطان بنسبة 81% في 2040

بلح الشيشلان.. وسيلة أهل الواحات لعلاج السكر

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

حكايا الدار الحمراء على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

المركز الثقافي العربي يطرح النسخة العربية لـ«تاريخ المغرب»

دار «السعيد» تكشف الستار عن «العصر الحجرى القديم»

انطلاق أعمال ملتقى التراث المادي واللامادي بـ«السحيمي».. اليوم