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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محمود التهامى يحيى حفلًا للإنشاد الدينى بختام المعرض اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:27 ص
محمود التهامى
محمود التهامى
نضال ممدوح
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في ختام فعالياته اليوم٬ يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء٬ حفل للإنشاد الديني٬ والذي يحييه نقيب المبتهلين والمنشدين٬ الشيخ محمود التهامي بمزيج جديد وأجواء جديدة وشكل موسيقي جديد.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما أنشد "التهامي"، نذكر منها: أسوتي وملاذي٬ سيدنا النبي٬ رسمتك يا حبيبي في خيالي٬ يا سيد السادات٬ يا خير خلق الله٬ لا في سماء الحب روحي ترقص نشوة٬ أبا الزهراء٬ يا رسول الله٬ صرخة بغداد٬ تولي الرسول أمرنا٬ شرفتنا بالمصطفى يا خالقي٬ سلامي على المختار، وغيرها.

يشار إلى أن "التهامي" نجل الشيخ ياسين التهامى٬ ولد بمحافظة أسيوط، وتعلم الإنشاد على يد المنشد المعروف الشيخ العارف بالله الليثي بن كحول.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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