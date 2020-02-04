«الثقافي الروسي» يختتم فعالياته في معرض الكتاب بندوة «السد العالي»

ينظم المركز الثقافي الروسي٬ اليوم الثلاثاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة "السد العالي 60 عامًا على البداية"٬ وذلك في تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة من عصر اليوم٬ بصالة بلازا 2 في قاعة ضيف الشرف.ويشارك في الندوة كل من ألكسي تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى٬ والمهندس صبري العشماوي٬ والكاتب محمد الشافعي٬ ويدير اللقاء الدكتور شريف جاد.يشار إلى أن "السد العالي" يعد شاهدًا على تطور العلاقات المصرية السوفيتية فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين٬ حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية ومن بينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية من أسوان وحتى الإسكندرية وتم في مصر إنجاز 97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي والخبرات السوفيتية.