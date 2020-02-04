معرض الكتاب يختتم فعالياته بندوة «ثقافة الحوار».. اليوم

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بمركز مصر للمعارض الدولية٬ بالتجمع الخامس٬ في ختام فعالياته اليوم٬ ندوة بعنوان "ثقافة الحوار في القرن الحادي والعشرين"، والتى تُقام من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة والنصف في قاعة البرنامج المهني "بلازا ١" بالدور الأول.ويشارك في الندوة كل من الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي٬ والشيخ أحمد تركي٬ وتدير الندوة الدكتورة منة فاروق.وتناقش الندوة احترام التنوع الثقافي والحضاري، من منطلق أن التباين والاختلاف سنة إلهية، لكن الاختلاف ليس بالضرورة أن يكون نزاعا أو صراعا، وإنما هو لتبادل المنافع والخبرات والرأي والفكر٬ من أجل تعميق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال غرس قيم الحوار وفهم الاختلافات بين الثقافات داخل المجتمع وبين سائر المجتمعات الأخرى‏.‏