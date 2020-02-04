محمد جمعة يكشف عن أعماله في السباق الرمضاني المقبل

كشف الفنان محمد جمعة عن خوضه سباق رمضان المقبل بعملين دراميين الأول مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي تخوض من خلاله السباق للعام الثاني علي التوالي، حيث يقدم شخصية نائب مدير شركة إعلانات والمسلسل من إخراج مرقس عادل.اما العمل الثاني فقد أوضح "جمعة"، في تصريحات لـ"الدستور"، انه تعاقد عليه منذ فترة وهو مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، مؤكدًا أن ترشيحه جاء من المخرج محمد سامي، ورفض الحديث عن تفاصيل شخصيته التى ستكون مفاجأة، حسب قوله.ومن ناحية ينتظر محمد جمعة عرض فيلم "حضور وانصراف" والذي يقدم خلاله شخصية سفاح بطريقة كوميدية، وهو من إنتاج تامر مرسي، كما يعرض له حاليًا مسلسل "مملكة إبليس" وفيلم "يوم وليلة" و"بنات ثانوي".