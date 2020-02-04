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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق أول عرض لـ«حزلئوم» بالقاهرة.. مارس المقبل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:56 ص
حزلئوم
حزلئوم
أمير محمد خالد
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يبدأ الفنان أحمد مكي تقديم أولى عروض مسرحية "حزلئوم" في موسم الرياض، يوم الأربعاء المقبل، حيث يستمر في تقديمها لمدة أربعة أيام متواصلة على مسرح أبو بكر الشدي في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يعود "مكي" بعد ذلك إلى القاهرة لعرض المسرحية على مسرح "كايرو شو"، والذى لم يستقر على الموعد النهائي لتقديم العرض، ولكن بشكل مبدئي حددت الشركة شهر مارس المقبل للانطلاق، حيث يعد هذا العرض المسرحي هو الأول لنجم الكوميدي الفنان أحمد مكي.

ووصل "مكي" بالفعل إلى الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادًا لانطلاق العروض، ويتم تقديم شخصية "حزلئوم" في إطار كوميدي جديد ومختلف عن الأعمال السينمائية والدرامية التي ظهر فيها بنفس الشخصية من قبل، حيث يعمل صناع العرض عليها منذ أكثر من 5 شهور.

مسرحية "حزلقوم" إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا، على رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل ويتولي مجدي الهواري مهمة الإشراف العام على العرض.

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