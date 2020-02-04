دار «السعيد» تكشف الستار عن «العصر الحجرى القديم»

صدر حديثآ عن دار "السعيد" للنشر والتوزيع٬ كتاب بعنوان "العصر الحجرى القديم الأسفل فى وادى النيل وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية"، من إعداد الدكتورة دعاء سيد إبراهيم.ويتضمن الكتاب دراسة شاملة لفترة العصر الحجري القديم فى المناطق الثلاث، ويتناول أقدم فترات ذلك العصر، وهى فترة العصر الحجرى القديم الأسفل فى ثلاث مناطق رئيسية وجوهرية من مناطق الشرق الأدنى القديم لتؤكد على دور مصر الحيوى خلال تلك الفترة.وتأخذنا مؤلفة الكتاب في رحلة داخلية، حيث قالت إن العصر الحجري القديم الأسفل هو أقدم مراحل عصور ما قبل التاريخ، ويُعد أحد أهم الفترات إثارةً لاهتمام الباحثين في تاريخ الجنس البشري نظرًا لطول فترته الزمنية التى ترجع قدمًا لأكثر من ثلاث ملايين سنة وحتى 200 ألف سنة مضت تقريبًا.وأضافت أن ذلك بالرغم من أن تتبع ودراسة تطور أقدم الأنواع شبه البشرية يرجع لفترات أقدم وحتى 30 مليون سنة مضت تقريبًا، كما أن هذه الفترة شهدت تطورات تقنية واجتماعية مبكرة تمثل جزءًا هامًا فى تاريخ البشرية من الناحية الأنثروبولوجية والتقنية والاجتماعية.ويتناول هذا الكتاب دراسة فترة هذا العصر فى ثلاث مناطق هامة وحيوية من مناطق الشرق الأدنى القديم٬ ألا وهى وادى النيل وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية، وقد تمت دراسة المناطق الثلاث من خلال نقاط رئيسة موحدة كى تمهد فى النهاية لعمل الدراسة المقارنة، والتى تهدف إلى التعرف على الصناعات والتقنيات الحجرية المميزة لكل منطقة، وعلى التشابهات التقنية أو الشكلية فيما بينها إن وجدت٬ بغرض وضع تصور حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين المناطق الثلاث فى تلك الفترة والطرق الأكثر احتمالية للاستشارات شبه البشرية المبكرة التى حدثت بها للخروج من أفريقيا.