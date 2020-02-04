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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق أعمال ملتقى التراث المادي واللامادي بـ«السحيمي».. اليوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نضال ممدوح
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يستضيف بيت "السحيمي" بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وعلى مدار اليوم وغدًا ملتقى "التراث المادي واللامادي" والذي يقام بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار، تحت إشراف الدكتورة هبة صفي الدين، مدير بيت المعمار المصري.

تبدأ فعاليات اليوم الأول في العاشرة صباحا، وتتضمن كلمة الافتتاح للدكتور عبد الرحمن محمد، يعقبها عرض أبحاث الملتقى وهي "التراث المادي.. المشكلات والحلول" للدكتور محسن صالح، و"نظرة إلى التراث المصري" للدكتور ميسرة عبد الله، و"مفاهيم حول التراث" للدكتورة يوستينا سمسم.

كما يبدأ اليوم الثاني فعالياته في العاشرة صباحا وتتضمن عرض الأوراق البحثية، "التراث اللامادي.. النباتات مثالا" للدكتورة ريم حمدي، و"التراث المادي والمعنوي لثقافة المنطقة الجنوبية (حلايب، شلاتين، أبورماد)" للدكتورة جيهان حسن مصطفى.

وبحسبب تعريف اليونسكو: فإن التراث الثقافي هو ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من الأجيال السابقة، وظلت باقية حتى الوقت الحاضر ووهبت للأجيال المقبلة.

ويشمل التراث المادي المباني والأماكن التاريخية والآثار والتحف وغيرها، التي تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها بشكل أمثل لأجيال المستقبل.

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