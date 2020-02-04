توقعات بتراجع مبيعات السيارات الصينية بسبب «كورونا»

توقعت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، وهي هيئة صناعية، تراجع مبيعات السيارات في البلاد بنسبة تتراوح بين 25% و30% لشهري يناير وفبراير، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".وتوقع الأمين العام للجمعية، كوي دونجشو، أن تشهد المبيعات نموًا خلال الفترة من مارس حتى ديسمبر العام الجاري، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.ويتوقع أن، تسجل مبيعات السيارات الصينية لعام 2020 نحو 25 مليون وحدة.ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 425 شخصًا على الأقل.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 64 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الصحية في المقاطعة.كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المقاطعة بمقدار 2345 حالة إلى 13 ألفا و522 حالة.ويُعالج حاليًا عشرة آلاف و990 مريضًا في المستشفيات.