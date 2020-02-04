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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل رئيس بيرو الأسبق للمستشفى إثر صعوبات فى التنفس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:18 ص
البرتو فوجيموري
البرتو فوجيموري
وكالات
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نُقل رئيس بيرو الأسبق، ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي حكمًا بالسجن، إلى المستشفى بعد إصابته بصعوبات في التنفس، حسبما أعلن طبيبه مساء أمس الاثنين.

وقال الطبيب أليخاندرو أجويناجا، وهو أيضا وزير الصحة السابق في بيرو، إن فوجيموري والبالغ من العمر 81 عاما تم علاجه بالأكسجين في السجن ليل الأحد.

وأضاف أن فوجيموري أصبح ضعيفا للغاية وازرقت شفتيه.

وخضع الرئيس الأسبق لفحص برئتيه في عيادة طبية بالعاصمة ليما.

ويقضي الرئيس الأسبق حكما بالسجن لمدة 25 عاما لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأدين فوجيموري عام 2009 بالمسؤولية المشتركة عن 25 عملية قتل وحادثي اختطاف أثناء حكمه الذي امتد من عام 1990 حتى 2000 كما أدين أيضا بعدة قضايا فساد.

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