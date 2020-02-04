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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: دعم السيسي للمصانع المتعثرة يحدث نقلة اقتصادية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:09 ص
المستشار عصام هلال
المستشار عصام هلال
أشرف لاشين
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أكد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الاجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011 هو إعادة بناء ماتم هدمه، مشيرًا إلى أن مصر مقبلة على نهضة ونقلة صناعية كبير ستغير من وضعها الاقتصادي وتضعها في مصافي الدول الصناعية.

وأوضح "هلال"، في بيان صحفي له، أن توجيه الرئيس السيسي بإعادة تشغيل المصانع التى توقفت، مع توفير كافة وسائل مستلزمات الإنتاج سيكون له عامل السحر على حدوث نقلة اقتصادية لمصر.

وقال "هلال" إن الرئيس السيسي مهد الطريق الفترة الماضية من خلال عمل بنية تحتية تكفي لعشرات السنين، والآن جاء دور بناء المصانع، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة مصر الاقتصادية بعد أن نهضت وزادت قوتها ووضعها الإقليمي والعسكري والدولي.

وأضاف "هلال" أن الرئيس السيسي بهذا التوجيه يضع يده على بيت القصيد فلا نهوض لمصر بدون إحداث طفرة صناعية تنعكس على كافة القطاعات المصرية، من توفير فرص عمل للشباب، ونقد أجنبي بما يضيف قوة للجنيه المصري، مشيرا إلى أن كافة التقرير الاقتصادية الدولية تؤكد على قوة الاقتصاد المصري وتتحدث بتفاؤل كبير خاصة بعد تحقيق معدلات كبيرة للتنمية تخطت ‎%‎5‎.

وأشار أمين تنظيم مستقبل وطن، إلى أن مصر الآن تعيش حالة من الاستقرار والبناء، ستؤدي بشكل كبير إلى إنعاش كافة المجالات سواء السياحة والاستثمار وبناء المصانع وغيرها، مضيفا أن حزب مستقبل وطن يقف بقوة مع الدولة المصرية وتوجتها من خلال أعضائه المنتشرين في كافة ربوع الوطن.

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