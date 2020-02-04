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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«الصحة العالمية»: ازدياد إصابات السرطان بنسبة 81% في 2040

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:58 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
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توقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.

وحذرت المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين.

وفي العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18،1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيزداد بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو أنّ هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.

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