وزيرة الصحة: 4 أعراض للإصابة بـ«كورونا»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أعراض فيروس «كورونا» المستحدث، والتي يجب على المواطنين التوجه إلى المستشفى فورًا حال ظهور تلك الأعراض عليهم.وحددت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب، 4 أعراض للإصابة بالفيروس، قائلة: «حسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة 38 وكحة ومشكلة تنفسية في الصدر، ويكون المريض مخالطا شخصا صينيا أو أتي من الصين، وذلك تجنبًا للاشتباه في أنفلونزا الموسمية العادية».وشددت وزيرة الصحة والسكان، على المواطنين ممن تظهر عليه تلك الأعراض بالتوجه فورًا إلى المستشفى أو الاتصال بالخط الساخن بالطب الوقائي.وأكدت أن مصر استعدت على أعلى مستوى لاستقبال المصريين العائدين من الصين، بداية من اختيار مكان الحجر الصحي والمستشفى، وتجهيز العيادات والأطباء والخدمات المعيشية.