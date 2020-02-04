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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمطار تحتجز 200 سائح بمضيق «ميلفورد» في نيوزيلندا.. لمدة يومين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ذكرت السلطات النيوزيلندية أن نحو 200 سائح، تقطعت بهم السبل في مضيق «ميلفورد ساوند» بسبب هطول أمطار غزيرة، سينتظرون حتى غدا الأربعاء لحين إنقاذهم.

ولم يستطع الزوار المغادرة بعد أن تعرض الطريق الوحيد المؤدي لأحد أشهر المقاصد السياحية في البلاد لأضرار كبيرة، جراء الأحوال الجوية السيئة.

وتجري عمليات إنقاذ 31 شخصا آخرين علقوا في كوخ قريب ضربه انهيار أرضي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقال أنجوس مكاي، المراقب في إدارة الطوارئ بمنطقة ساوثلاند، في بيان اليوم الثلاثاء إنه بينما أصيب البعض بجروح طفيفة، فإن السياح آمنون والأولوية تتعلق بإنقاذهم هم وغيرهم من السياح العالقين في المنطقة.

يشار إلى أن ميلفورد ساوند هو مضيق بحري في الجنوب الغربي من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، ويشتهر بالقمم الشاهقة والشلالات المتتالية.

وعلى الرغم من موقعه النائي، على بعد نحو 120 كيلومترا من أقرب بلدة له وهي تي أناو، إلا أنه من أكثر المواقع التي يتردد عليها الزائرون في البلاد.

وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ميلفورد للسماح للأجهزة المعنية بجمع الموارد للمنطقة النائية.

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