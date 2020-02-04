روسيا تقيِّد دخول الصينيين أراضيها

قررت السلطات الروسية اتخاذ إجراء احترازي تجنبًا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد داخل أراضيها، والذى حصد حياة المئات في الصين، خلال الأيام الماضية.وأفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن موسكو قيدت دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب الفيروس القاتل، بحسب ما أفاد بيان.وفي وقت سابق، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أمس الإثنين، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.وقالت غوليكوفا للصحفيين: «أريد أن أقول أن مختصينا يعملون في هذا الاتجاه، الطرف الصيني لم يعطينا إمكانية استخدام بياناته عن اللقاح والسلالة، لذلك نعمل من المصادر المتاحة لنا، مما يوجد لدينا اليوم».