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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: إدراج مصر لأول مرة فى مؤشر بلومبرج للابتكار

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:25 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن، إدراج مصر لأول مرة في ترتيب مؤشر بلومبرج للابتكار، حيث يرتب المؤشر الدول وفقًا لعدة معايير تشمل حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وقدرات التصنيع، ومدى تركز شركات التكنولوجيا الفائقة المطروحة للتداول العام، وهو ما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وحول مكانة مصر في المجال الثقافي أشارت السعيد في تصريحات لها إلى أن مصر احتلت المرتبة 13 من حيث التراث في تقرير موقع "يو إس نيوز" الذي يصدر سنويًا ويقيس المفاهيم والتصورات العالمية عن كل دولة في عدد من الفئات كالخصائص النوعية والانطباعات التي لديها القدرة على دفع التجارة والسفر والاستثمار من خلال مقابلات مع أكثر من 20 ألف مشارك من 36 دولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن، مجال الثقافة من المجالات التي تتخذ فيها الحكومة المصرية خطوات جادة، لافتة إلى تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام ٢٠٢٠، خلفًا للعاصمة التونسية.

وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه تم افتتاح ١٤ موقعًا ثقافيًا في ١١ محافظة، من بينها قصور وبيوت ثقافة، ورفع كفاءة وإعادة تطوير مؤسسات ثقافية بتكلفة مالية قدرها ٣٦٣ ملايين، كما تم إعادة تشغيل وافتتاح ٧ مسارح بعد إعادة تطويرها بتكلفة مالية تقدر بنحو ١٥١ مليون جنيه، من ضمنها المسرح القومي، ومسرح الطليعة، ومسرح العرائس، والمسرح العائم، ومسرح الغد، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

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