اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في نبأ عاجل له، بأن حريقا اندلع في مصفاة حمص في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء جراء انفجار ضاغط غاز.وقالت القناة، إن "حريق اندلع في مصفاة حمص جراء انفجار ضاغط غاز في المشروع السادس، ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء المصفاة على إخماده".والمصفاة التي تقع غربي حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى، حسبما يقول خبراء في قطاع الإنتاج النفطي.