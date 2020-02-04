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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في نبأ عاجل له، بأن حريقا اندلع في مصفاة حمص في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء جراء انفجار ضاغط غاز.

وقالت القناة، إن "حريق اندلع في مصفاة حمص جراء انفجار ضاغط غاز في المشروع السادس، ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء المصفاة على إخماده".

والمصفاة التي تقع غربي حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى، حسبما يقول خبراء في قطاع الإنتاج النفطي.

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