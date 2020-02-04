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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة وأشرف زكي يطمئنون على صحة خالد جلال.. (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:16 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أمير محمد خالد
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قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بزيارة المخرج المسرحي الكبير خالد جلال والاطمئنان على صحته بعدما تعرض مؤخرا لوعكه صحية، نتيجة الإجهاد، مما استدعى عمل فحوصات طبية وقسطرة بالقلب وبدء حاليا في التماثل للشفاء وعاد إلى منزله ليدخل في راحة تامة لمدة أسبوع بعدها يعاود نشاطه الفني والإداري.

وحرص عدد كبير من الفنانين على زيارة خالد جلال، على رأسهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما تلقى عددًا كبيرًا من التليفونات من الفنانين والنجوم أصدقائه وأبنائه في الوسط الفني.

يشار إلى أن خالد جلال قدم مؤخرا عرض "المحاكمة"، أمام رئيس الجمهورية، في منتدي شباب العالم، وتم تكريمه من قبل الرئيس، كما قدم أيضا عرضًا مسرحيًا خاص باحتفلات عيد الشرطة أمام الرئيس وقيادات وزارة الداحلية ونال استحسان وإعجاب الجميع.

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