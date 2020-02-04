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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: العالم سيتغير بعد رحيل ترامب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:09 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لخوض الانتخابات المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، إن إجراءات عزل ترامب لم تغير من إيمانه أنه يستطيع العمل مع الجمهوريين أو "بعضهم على الأقل" إذا ما انتخب رئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف "بايدن"، في تصريح نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي: "أظن أنكم سترون العالم يتغير مع ذهاب ترامب أدراج الرياح".

وكان الفريق القانوني التابع للرئيس دونالد ترامب وعدد من الجمهوريين قد استغلوا فرصة محاكمة ترامب لمهاجمة موقف هانتر بايدن ابن جو بايدن، بسبب وجوده في مجلس إدارة شركة أوكرانيا للغاز "بوريزما"، مؤكدين أن ترامب لديه سبب منطقي للضغط على أوكرانيا للتحقيق في ممارسات عائلة بايدن.

وقال النائب في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جوني إرنست، في تصريحات نقلها الموقع، إنه لا يمكن المضي في سؤال بايدن الابن عن سبب وجوده في أوكرانيا إذا ما جرى انتخاب أبيه على الرغم من عدم وجود دليل على صدق هذه الاتهمات الخاصة بارتكاب خطأ ما.

وعندما تم الضغط عليه بالنسبة لابنه، قال بايدن: "لم يعثر أي أحد على خطأ في ما فعل خلال تعاملاته في أوكرانيا إلا أنهم لا يزالوا يقولون إن هذا الموقف يعطي صورة سيئة".

ورفض بايدن أن ابنه حصل على هذه الوظيفة فقط لأن لديه شخص مسؤول في أمريكا ومن خلاله تستطيع شركة "بوريزما" الوصول إلى إدارة الرئيس الأمريكي الساق باراك أوباما عن طريق نائبه بايدن.

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