رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ستار العالمى للطيران يسير 31 رحلة جوية دولية بمطار القاهرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:48 ص
ستار العالمى للطيران
ستار العالمى للطيران
محمود السعدى
طباعة
تسير شركات تحالف ستار العالمي للطيران، طوال اليوم الثلاثاء، 31 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل نحو 11 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.

وتشهد رحلات طائرات شركات تحالف ستار العالمي للطيران خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء إجازات نصف العام الدراسي والفصل الشتوي؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين لزيادة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل التي تتمتع بها البلاد.

وفي سياق آخر، يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الثلاثاء، انطلاق ووصول 148 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 16 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وتقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحالف ستار يسير 40 رحلة دولية بمطار القاهرة اليوم

تحالف ستار يسيّر 39 رحلة دولية بمطار القاهرة اليوم

20 رحلة دولية لشركات تحالف «ستار» بمطار القاهرة

«تحالف ستار» للطيران ينقل 9 آلاف راكب بمطار القاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ حوالي 10 ساعة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تأجيل الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

منذ حوالي 10 ساعات

بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 8 فبراير

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 12 شخصًا

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

بلح الشيشلان.. وسيلة أهل الواحات لعلاج السكر

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»