محامي ترامب: أي قرار بعزل الرئيس سيكون منحازًا ومسيسًا

طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، أمس الإثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة.وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ".واعتبر أن أي قرار بعزل الرئيس في مجلس النواب سيكون "منحاز تماما وسياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بالمجلس.