رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محامي ترامب: أي قرار بعزل الرئيس سيكون منحازًا ومسيسًا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:56 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
طباعة
طالب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، أمس الإثنين، بتبرئته من الاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب بعرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة.

وقال محامي البيت الأبيض بات تشيبولوني أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر الأربعاء مصير ترامب إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ".

واعتبر أن أي قرار بعزل الرئيس في مجلس النواب سيكون "منحاز تماما وسياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بالمجلس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

طلب استعجال برلمانى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة شقيقين فى حادث سير بالوادى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز: المؤسسة العسكرية غير طامعة وأموالها ملك للشعب

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 12 شخصًا

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

بلح الشيشلان.. وسيلة أهل الواحات لعلاج السكر

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»