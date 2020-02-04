اليوم.. مصر للطيران تبدأ تعليق رحلاتها الجوية الى جوانزو وبكين

تبدأ شركة مصر للطيران، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى مدينتي بكين وجوانزو الصينتين، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المئات، حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر، لمواجهة انتشار الفيروس القاتل الذي انتشر في أكثر من دولة حول العالم.وأعلنت مصر للطيران أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقًا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد من مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء.وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، حيث من المقرر أن تستأنف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقًا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، حيث إن مصر للطيران تسير رحلة يوميًا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيًا لكل من بكين وهانزو.