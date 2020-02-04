هبوط اضطرارى لطائرة كندية فى مدريد بسبب مشكلة تقنية

أعلنت شركة "إير كندا"، أمس الإثنين، أن طائرتها طراز "بوينج 767" عادت إلى مطار أدولفو سواريز في مدريد للهبوط اضطراريا بعد تعرضها لمشكلة تقنية.وقال متحدث باسم شركة "إير كندا"، في بيان، إن الرحلة "إيه سي 837" كانت عائدة من مدريد إلى تورنتو وعلى متنها 128 راكبًا عندما واجهت مشكلة في المحرك بعد فترة وجيزة من الإقلاع، موضحًا أن أحد إطارات الطائرة تمزق عند الإقلاع، ما أدى إلى هبوط اضطراري.