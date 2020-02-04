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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هبوط اضطرارى لطائرة كندية فى مدريد بسبب مشكلة تقنية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:21 ص
طائرة كندية
طائرة كندية
أ ش أ
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أعلنت شركة "إير كندا"، أمس الإثنين، أن طائرتها طراز "بوينج 767" عادت إلى مطار أدولفو سواريز في مدريد للهبوط اضطراريا بعد تعرضها لمشكلة تقنية.

وقال متحدث باسم شركة "إير كندا"، في بيان، إن الرحلة "إيه سي 837" كانت عائدة من مدريد إلى تورنتو وعلى متنها 128 راكبًا عندما واجهت مشكلة في المحرك بعد فترة وجيزة من الإقلاع، موضحًا أن أحد إطارات الطائرة تمزق عند الإقلاع، ما أدى إلى هبوط اضطراري.

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