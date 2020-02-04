روسيا تؤجل منتدى الاستثمار الدولى بسبب «كورونا»

قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي المزمع في سوتشي حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.وورد في قرار الحكومة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية والذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي مساء أمس الإثنين، أنه تم "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير الجاري حتى إشعار آخر".وكلفت الحكومة اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري، بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.