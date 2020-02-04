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محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤجل منتدى الاستثمار الدولى بسبب «كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:18 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي المزمع في سوتشي حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.

وورد في قرار الحكومة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية والذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي مساء أمس الإثنين، أنه تم "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير الجاري حتى إشعار آخر".

وكلفت الحكومة اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري، بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.

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