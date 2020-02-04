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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هبوط حاد فى أسعار النفط لأول مرة منذ عامين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
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واصلت أسعار النفط تراجعها فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ عامين وسط مخاوف انخفاض الطلب على الخام في الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وتراجع الطلب على النفط فى الصين بنحو 25% خلال أسبوعين منذ بداية اكتشاف الفيروس القاتل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو أكثر من 5% مسجلًا 54.45 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بأكثر من 3% مسجلًا مستوى 50.11 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ أكثر من عام مضى.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت عن أن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 361 حالة وفاة حتى أول أمس الأحد، متجاوزًا بذلك عدد الضحايا المسجل في فترة وباء السارس.

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