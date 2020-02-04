«المؤتمر» يطرح رؤيته للاستحقاقات الانتخابية مع وفد «التنسيقية»

استضاف حزب المؤتمر وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء سياسي عُقد أمس الإتنين بمقر الحزب، تحدث خلاله الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، وحامد الشناوي الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، وأحمد مقلد نائب رئيس الحزب وعضو التنسيقية.وعرض قادة الحزب، خلال اللقاء، وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم.وأشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، في تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.