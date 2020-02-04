تراجع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية، أمس الإثنين، في ظل المخاوف من ضعف الطلب على الطاقة وبخاصة في الصين مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور الجديد.وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية بمقدار 45.1 دولار أي بنسبة 8.2% إلى 11.50 دولار للبرميل، تسليم مارس المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عام.وكان السعر قد انخفض خلال التعاملات إلى 92.49 دولار للبرميل قبل أن يسترد جزءا من خسائره مع ختام التداول.وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 21.2 دولار أي بنسبة 4% تقريبا إلى 41.54 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ حوالي 13 شهرا.كان خام غرب تكساس الوسيط قد أنهى تعاملات يوم الجمعة آخر أيام تداول الأسبوع الماضي بتراجع قدره 58.0 دولار أي بنسبة 1.1% تقريبا إلى 56.51 دولار للبرميل.كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت في وقت سابق من يوم الاثنين عن مصادر مطلعة على أوضاع قطاع الطاقة الصيني القول إن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو 3 ملايين برميل يوميا أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع الطلب الصيني يمكن أن يكون أقوى ضربة لأسواق النفط من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على الطاقة.كما أن التراجع الصيني هو أقوى ضربة مفاجئة للأسواق منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على الولايات المتحدة.