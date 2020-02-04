انطلاق ووصول 42 رحلة داخلية بمبنى 1 فى مطار القاهرة اليوم

يشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران الخاصة المصرية والعربية والأفريقية، طوال اليوم الثلاثاء، انطلاق ووصول 42 رحلة جوية داخلية تابعة لشركات الطيران الخاصة المصرية، من والى المدن السياحية والحضارية، لنقل أكثر من 12 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بدء إجازات نصف العام الدراسي، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط حركة السياحة الداخلية، في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليًا.ويشهد مبنى الركاب، خلال الآونة الأخيرة، زيادة في الرحلات الجوية، بالإضافة إلى سفر ووصول آلاف الركاب من مختلف الجنسيات للقاهرة والمدن السياحية المصرية؛ لحرص الوفود السياحية والركابية على قضاء تلك الأوقات بالشواطئ الساحلية والمناظر الطبيعية الخلابة، تزامنًا مع بداية إجازات نصف العام الدراسي.