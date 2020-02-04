ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» فى الصين إلى 425 شخص

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 425 شخصًا على الأقل.جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي 64 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة الصحية في المقاطعة.كما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المقاطعة بمقدار 2345 حالة إلى 13 ألفا و522 حالة.ويُعالج حاليًا عشرة آلاف و990 مريضًا في المستشفيات.