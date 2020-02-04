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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:45 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود السعدى
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كرم اللواء مهندس مجدى محمدين، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية، المتفوقين من أبناء العاملين بمختلف الشهادات الدراسية، مساء أمس الإثنين، خلال حفل كبير أقيم بنادى "ايرو سبورت" بحضور لفيف من رؤساء القطاعات والإدارات بالشركة.

وقام مجدى محمدين بتكريم 105 متفوقين من الشهادة الابتدائية، و72 متفوقًا من الشهادة الإعدادية من الحاصلين على مجموع أكثر من 90%.

كما تم تكريم مصطفي زين العابدين، الحاصل على المؤهل الجامعي بدرجة امتياز مع مرتبه الشرف.

وبدأت فقرات الاحتفالية باستعراض فيديو مصور للمتفوقين، تم إعداده من جانب العلاقات العامة بشركة الخدمات الأرضية بشكل مميز يقدر قيمة التفوق، ثم القى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة هنأ فيها المتفوقين على نجاحهم المشرف، مؤكدا أن تكريمهم إشارة لهم ليعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، مشددا بأن تفوقهم نجاح للأباء والأمهات الذين يبذلون أقصى طاقه لديهم لتوفير أسباب وأدوات النجاح والتفوق للأبناء.

وقام المهندس مجدى محمدين بتسليم شهادات التقدير للمتفوقين مع مكافاه مالية، والتقاط الصور التذكارية لتخليد هذا الحدث، وذلك وسط زغاريد الأمهات وسعادتهم بتكريم وتفوق أبنائهم.



«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)
«مصر للطيران» تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين.. (صور)

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