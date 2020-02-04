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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 414 شخصًا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:01 ص
الصين
الصين
نغم رأفت
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أعلن التلفزيون الرسمي بالصين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 414 حالة حتى نهاية يوم الإثنين حسبما أفادت "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف التلفزيون الرسمي عن وجود بلاغات عن 2345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد المتنامي في الصين، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، ووصل الأمر إلى أصابة أكثر من 11 الف حالة شخًا على مستوى العالم.

وقبل شهر واحد فقط، كان هذا الفيروس المسمى "nCoV"، غير معروف للعالم، والآن يعمل مسؤولو الصحة لفهم الأمر في محاولة لمنع حدوث وباء عالمي.

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