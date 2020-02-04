بريطانيا: تطبيق قانون طوارئ لمنع الإفراج مبكرًا عن الإرهابيين

قال وزير العدل البريطاني روبرت بوكلاند، أمس الاثنين، إن بريطانيا ستطبق قانون الطوارئ لمنع الإفراج بشكل تلقائي عن الإرهابيين المدانين بعد قضاء نصف المدة.وكان إرهابي قد طعن يوم الأحد شخصين في لندن بعد أيام من الإفراج عنه إثر قضاء نصف مدة عقوبته بالسجن.وحددت الحكومة من قبل خططًا لتشديد الأحكام على المدانين بالإرهاب بعد أن قتل مدان سابق شخصين وأصاب ثلاثة قرب جسر لندن في نوفمبر.وقال بوكلاند إن "الحادث المروع الذي وقع أمس يجعل قضية اتخاذ إجراء فوري واضحة"، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق قانون طوارئ لضمان وقف الإفراج بشكل تلقائي عن مرتكبي الإرهاب بعد قضاء نصف مدة حكمه دون تدقيق أو مراجعة".